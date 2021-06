Benzina e diesel sempre più cari, 9 euro in più per un pieno. Inflazione ferma all’1,3% in giugno. Scende in Germania (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ancora aumenti per Benzina e diesel. Secondo le rilevazioni sulla rete dei distributori effettuate dal ministero dello Sviluppo Economico il prezzo medio nazionale praticato della Benzina, in modalità self, sale a 1,628 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,625 e 1,637 euro/litro (no logo 1,613). Il prezzo medio praticato del diesel, sempre in modalità self, è a 1,489 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,482 e 1,507 euro/litro (no logo 1,468). Secondo i calcoli dell’Unione nazionale consumatori dall’inizio dell’anno un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ancora aumenti per. Secondo le rilevazioni sulla rete dei distributori effettuate dal ministero dello Sviluppo Economico il prezzo medio nazionale praticato della, in modalità self, sale a 1,628/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,625 e 1,637/litro (no logo 1,613). Il prezzo medio praticato delin modalità self, è a 1,489/litro, con le compagnie posizionate tra 1,482 e 1,507/litro (no logo 1,468). Secondo i calcoli dell’Unione nazionale consumatori dall’inizio dell’anno un ...

