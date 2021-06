AC Milan e Snaipay rinnovano la loro partnership (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Club rossonero e la piattaforma di Snaitech per i servizi di pagamento insieme per diffondere i valori sani dello sport Milano, 30 giugno 2021 – AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo dell’accordo di partnership con Snaipay, la piattaforma del Gruppo Snaitech dedicata ai servizi di ricariche e pagamento. Forti di una partnership solida, i due brand estendono una collaborazione che li ha visti impegnati nella diffusione dei valori dello sport e della cultura sportiva. Il rinnovo della partnership con AC Milan permette a Snaipay, che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Club rossonero e la piattaforma di Snaitech per i servizi di pagamento insieme per diffondere i valori sani dello sporto, 30 giugno 2021 – ACè lieto di annunciare il rinnovo dell’accordo dicon, la piattaforma del Gruppo Snaitech dedicata ai servizi di ricariche e pagamento. Forti di unasolida, i due brand estendono una collaborazione che li ha visti impegnati nella diffusione dei valori dello sport e della cultura sportiva. Il rinnovo dellacon ACpermette a, che ...

