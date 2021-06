Tiro a volo, Coppa del Mondo Osijek: Mauro De Filippis nel gruppo dei migliori delle qualifiche del trap (Di martedì 29 giugno 2021) Prosegue senza alcuna interruzione l’agenda della quarta tappa della Coppa del Mondo 2021 di Tiro a volo in quel di Osijek e come da programma oggi è stata la volta del primo turno delle qualificazioni del trap maschile. Andiamo a vedere come sono andate le cose per Mauro De Filippis e soci, ma non solo. La classifica è al momento guidata dal russo Alexey Alipov, primo con 75/75, con un folto gruppo di tiratori a quota 74/75 lo insegue, fra cui vi sono il connazionale Gennadii Mamkin, il pakistano Muhammad Farrukh Nadeem, ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Prosegue senza alcuna interruzione l’agenda della quarta tappa delladel2021 diin quel die come da programma oggi è stata la volta del primo turnoqualificazioni delmaschile. Andiamo a vedere come sono andate le cose perDee soci, ma non solo. La classifica è al momento guidata dal russo Alexey Alipov, primo con 75/75, con un foltodi tiratori a quota 74/75 lo insegue, fra cui vi sono il connazionale Gennadii Mamkin, il pakistano Muhammad Farrukh Nadeem, ...

Advertising

sportface2016 : #Tirovolo, Cdm Osijek 2021: #Stanco in vetta alla classifica donne dopo il primo giorno - Bruno2Franco : @Lor_Insigne Ti chiedi mai; tutte le volte che vuoi far gol a volo da 1 lancio e non ci riesci? Anche su sto fondam… - MaxPaparatti : @squopellediluna Sì, ma anche il fazzolettone rosso al collo tornerà a essere un must dell'abbigliamento ?? Iscrivia… - DanBeraudo : Sei Sissoko e provi un tiro al volo dai 20 metri. - caria_peppe : @noahonlinenews Stop di destro e tiro al volo di sinistro, roba che in Italia lo sanno fare in tre o quattro. -