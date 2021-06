Tennis: Wimbledon, da arbitro warning a Paire per mancanza impegno e critiche dagli spalti (Di martedì 29 giugno 2021) Londra, 29 giu. (Adnkronos) - Il controverso Tennista francese Benoit Paire ha fatto parlare del suo comportamento anche al torneo di Wimbledon dove è stato sconfitto al primo turno. Il Tennista è stato punito dall'arbitro Lahyani con un warning per mancanza di impegno, durante il match con la nona testa di serie del torneo, l'argentino Diego Schwartzman. Dopo aver perso i primi due set 6-3, 6-4 e la sospensione per pioggia di lunedì, Paire è tornato in campo ed ha subito in 16 minuti un netto 6-0 nel terzo set. Sul punteggio di 5-0, 30-0 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Londra, 29 giu. (Adnkronos) - Il controversota francese Benoitha fatto parlare del suo comportamento anche al torneo didove è stato sconfitto al primo turno. Ilta è stato punito dall'Lahyani con unperdi, durante il match con la nona testa di serie del torneo, l'argentino Diego Schwartzman. Dopo aver perso i primi due set 6-3, 6-4 e la sospensione per pioggia di lunedì,è tornato in campo ed ha subito in 16 minuti un netto 6-0 nel terzo set. Sul punteggio di 5-0, 30-0 ...

Advertising

oppoitalia : Come Official Partner di @Wimbledon esploriamo l’aspetto emotivo del viaggio nel campionato su erba più famoso del… - JoeSports11 : TENNIS Angela #Kerber avanza ganando 6-4,6-3 a #Stojanovic #Wimbledon #WTA - markkaltagiron : RT @lasoralalla: Non sto qua a dirvi che fare ma secondo me dovete iniziare a seguire (se ancora non lo fate) il tennis maschile perché c’a… - 8cycling : RT @petar68: Notizia terribile per gli appassionati di tennis. Il match clou della seconda giornata di Wimbledon tra Galan e Coria è stato… - BabboleoNews : Il #tennis. Fabio #Fognini, numero 31 Atp, ha sconfitto lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (39) nel primo turno del… -