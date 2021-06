Stop alle scuole chiuse per le elezioni? Arrivano i fondi per trovare sedi alternative (Di martedì 29 giugno 2021) Se la parola “elezioni”, fino a oggi, è stato sinonimo di “Stop alle lezioni” e di “vacanza”, da domani per gli studenti d’Italia le cose potrebbero cambiare. Già in vista delle prossime amministrative, la politica si sta muovendo per trovare soluzioni alternative a quella di usare gli istituti scolastici come sede per i seggi elettorali. In Parlamento è stato presentato un emendamento al Decreto Sostegni bis (a firma Casa-Brescia, rispettivamente presidenti delle commissioni Cultura e Affari Costituzionali alla Camera) che incrementa di 10 milioni di euro il fondo per trovare location ... Leggi su open.online (Di martedì 29 giugno 2021) Se la parola “”, fino a oggi, è stato sinonimo di “lezioni” e di “vacanza”, da domani per gli studenti d’Italia le cose potrebbero cambiare. Già in vista delle prossime amministrative, la politica si sta muovendo persoluzionia quella di usare gli istituti scolastici come sede per i seggi elettorali. In Parlamento è stato presentato un emendamento al Decreto Sostegni bis (a firma Casa-Brescia, rispettivamente presidenti delle commissioni Cultura e Affari Costituzionali alla Camera) che incrementa di 10 milioni di euro il fondo perlocation ...

