(Di martedì 29 giugno 2021) . si seguono varie piste, si valutano varie ipotesi ScreenshotDal 1 giugno non si hanno più notizie di, la ragazza di quattordicida. Da allora sono partite le ricerche, che non hanno prodotto nulla. Da allora soltanto voci incontrollate, ipotesi che, una volta vagliate, si sono completamente infondate. La vicenda della quattordicenne è stata oggetto della trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?” e proprio dalla trasmissione condotta da Federica Sciarelli, è partito un input cheportare un pò di luce su una storia ...

Ventimiglia - Ancora timori e ricerche per la scomparsa di, la ragazzina di 14 anni scomparsa da casa lo scorso 1 giugno e ancora 'irreperibile'. Del caso della giovane si sta occupando anche la trasmissione Chi l'ha visto che ha segnalato l'..., 14enne scomparsa da Ventimiglia/ Portata a Marsiglia da un algerino? Sono poche le persone di cui si fida, Michele era solito non chiedere nulla. Una vicina di casa dell'uomo ha ...Sofia Chaalia, scomparsa da Ventimiglia: potrebbe essere in Francia. Chiunque avesse notizie è pregato di informare le autorità ...La presidente dell’associazione Noi4You, Patrizia Sciolla (Psicologa, Psicoterapeuta, Criminologa nell’imperiese) ha preso posizione su caso della quattordicenne scomparsa a Ventimiglia Sofia Chaalia ...