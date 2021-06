Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 29 giugno 2021) ”I giocatori di calcio devono pensare a giocare non a piegar a questa propaganda davvero razzista che chiamano ‘Black Lives Matter’. Dovrebbero chiamarla ‘human Lives Matter’. Viviamo in una ‘democria”’. E’ quanto dice all’Adnkronos il cantante Giuseppe Povia commentando la scelta degli Azzurri di inginocchiar prima della partita contro il Belgio agli Europei di Calcio. ”Le vite umane contano tutte, non este un vero conteggio ufficiale dei morti per mano della polizia ma per esempio nel 2019 -dice citando i dati del ‘Washington post’- per mano delle forze dell’ordine Usa ci sono stati 654 morti: 405 bianchi, 249 neri. Il razzismo non deve essere selettivo -prosegue Povia- penso a Daniel ...