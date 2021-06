(Di martedì 29 giugno 2021) (dall’inviata Antonietta Ferrante) – Le foto ‘spavalde’ dei social lasciano spazio alla consapevolezza. “molto dispiaciuto per, per le famiglie, per tutti.molto scosso e”. A poche ore dall’interrogatorio in cui ha confessato di aver uccisoGualzetti, con cui domenica mattina si è incontrato a Montevigno () e che si sarebbe presa una cotta per lui, l’adolescenteper l’omicidio della coetanea, che nel centro per minori del capoluogo emiliano incontra il suo avvocato Tanja Fonzari, non mostra i muscoli ma tutti i suoi 16 anni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa e trovata cadavere a Monteveglio, nel… - RaiNews : Fermato nella notte l'amico minorenne della ragazza uccisa e trovata cadavere a Monteveglio, nel Bolognese, a qualc… - SkyTG24 : Sedicenne uccisa a Bologna: l’amico indagato confessa: 'Ho sentito una spinta superiore' - gaiaitaliacomlo : La sedicenne è uccisa da “ordini” di “demone interiore”. Omicidio premeditato è l’accusa “disagio per le sue avance”- - italiaserait : Sedicenne uccisa a Bologna, il fermato: “Mi dispiace per Chiara, sono confuso” -

Ultime Notizie dalla rete : Sedicenne uccisa

Le foto 'spavalde' dei social lasciano spazio alla consapevolezza. 'Sono molto dispiaciuto per Chiara, per le famiglie, per tutti. Sono molto scosso e confuso'. A poche ore dall'interrogatorio in cui ...All'Adnkronos le parole del difensore dell'adolescente che ha confessato di aver ucciso la coetanea (dall'inviata Antonietta Ferrante) - Le foto 'spavalde' dei social lasciano spazio alla ...(dall’inviata Antonietta Ferrante) – Le foto ‘spavalde’ dei social lasciano spazio alla consapevolezza. “Sono molto dispiaciuto per Chiara, per le famiglie, per tutti. Sono molto scosso e confuso”. A ...Vincenzo, il papà della giovane assassinata: «Ha fatto uno stage da me, sarà uno dei primi alibi che si sta creando. Voglio che mia figlia abbia giustizia» ...