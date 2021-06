(Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Dopo la sentenza della Corte di Cassazione, proseguono le vittorie inper l’a tutela dei diritti del personale immesso in ruolo dall’a.s. 2011/2012, ma con almeno un anno di servizio precedente. “Il CCNL economico 2011 discrimina palesemente i lavoratori che hanno prestato servizio precedente al 2011 con contratti a termine e la clausola di salvaguardia prevista solo per il personale in servizio con contratti a tempo indeterminato deve essere estesa a tutto il personale, anche – afferma il leader del sindacato Marcello Pacifico – a quanti lavoravano alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione con contratti a tempo ...

Advertising

AniefTorino : Scuola, Gradone 3-8 nella ricostruzione di carriera: ANIEF vince in Tribunale -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Gradone

Teleborsa

... la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il Prefetto di Perugia Armando, la ... che si è esibito nell'ambito degli interventi musicali organizzati dalladiocesana Frescobaldi ...... la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il Prefetto di Perugia Armando, la ... che si è esibito nell'ambito degli interventi musicali organizzati dalladiocesana Frescobaldi ...(Teleborsa) – Dopo la sentenza della Corte di Cassazione, proseguono le vittorie in tribunale per l’Anief a tutela dei diritti del personale immesso in ruolo dall’a.s. 2011/2012, ...Dopo la soddisfacente sentenza della Corte di Cassazione che ha dato piena ragione al nostro sindacato, continuano le vittorie in tribunale ...