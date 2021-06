(Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) – Continuasu twitter rivolgendosi a. “I tempi per mammografie sono raddoppiati, i controlli per visite oncologiche pure. Il livello di istruzione della media degli italiani è tra i peggiori in UE. E via così..Fai una cosa, invece di cercare di dire a tutti costi una cosa di sinistra, dì una cosa comprensibile”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Riforme: Calenda a Letta, 'cambi casacca? basta bandierine e sottomissione M5S' (2)... - TV7Benevento : **Riforme: Calenda a Letta, 'cambi casacca? basta bandierine e sottomissione M5S'**...

Senza dubbio oggi il primo obiettivo per aiutare il Paese è mettere in cascina leper ... Hanno confermato la partecipazione e l'intervento alla manifestazione anche Azione con Carlo, ...Carlovs Virginia Raggi/ "Dacci un sollievo, vai a casa da sola e subito" Giovanni Tria ha ... "Lo è invece l'incrocio tra le risorse e le. L'elemento di fiducia che offre un governo ...(Adnkronos) - Continua Calenda su twitter rivolgendosi a Letta. "I tempi per mammografie sono raddoppiati, i controlli per visite oncologiche pure. Il livello di istruzione della media degli italiani ...Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Enrico, io ti voglio bene. Ma non sei più a Parigi a insegnare. La politica del più grande partito progressista italiano non può essere tutta incentrata su bandiere simbol ...