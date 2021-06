(Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScoperta e ‘stangata’ dai carabinieri di, con un’ordinanza del gip che dispone sette(cinque in carcere, due ai domiciliari), una banda di rapinatori diin trasferta. Da Napoli si muovevano verso il Centro Nord e colpivano, dopo pedinamenti in moto, persone in strada con orologio al polso di valore ingente. L’indagine, coordinata dalla procura di, ha portato al provvedimento del gip dove si ravvisano gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per dueperpetrate ai danni di passanti a(il 23 aprile) e a ...

Advertising

anteprima24 : ** Rapine di Rolex a Firenze e Torino, 7 arresti nel Napoletano ** - GigiEinaudi : @corsi_gabriele @AngelsOfLove12 Perché ami le rapine al Rolex? -

Ultime Notizie dalla rete : Rapine Rolex

...icon un finto abbraccio è ormai nota e solitamente viene messa a segno da ladre professioniste che agiscono da sole: a Genova hanno colpito più volte. La maggior parte di furti o(il ...'VOLEVAMO RUBARE I', LA CONFESSIONE Il loro intento, secondo i poliziotti, era quello di perpetrareai danni di ignari possessori di orologi di pregio. Così come poi confermato agli ...FIRENZE \ NAPOLI – Nella giornata di ieri 28 giugno 2021, i Carabinieri della Compagnia di Firenze, in collaborazione con personale del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, hanno dato esecuzione ...Momenti di paura per Kentavious Caldwell–Pope. Come riportato da TMZ, il giocatore è stato vittima di una rapina a mano armata. Un furto andato in scena giovedì 17 giugno. L’episodio sarebbe avvenuto ...