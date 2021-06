PlayStation Studios dà il benvenuto ad Housemarque | creatore del recente Returnal per PS5

(Di martedì 29 giugno 2021) Sony Interactive Entertainment ha annunciato di aver completato l'acquisizione di, uno dei principali sviluppatori di giochi e partner di lunga data di SIE. Riconosciuta per la sua vasta esperienza nel genere degli sparatutto arcade e per le forti capacità creative e tecniche,ha sviluppato otto titoli esclusivi per le consoletra cui, Nex Machina e Alienation. Con lauscita dell'esclusivoper5,ha evoluto il suo stile di gioco caratteristico intrecciando una narrativa ...

zazoomblog : PlayStation Studios dà il benvenuto ad Housemarque creatori del recente Returnal per PS5 - #PlayStation #Studios… - WAWWS_official : La scuderia @PlayStation accoglie @Housemarque nel suo portfolio di sviluppatori first party. Il team finlandese av… - Muan79 : Housemarque è ora ufficialmente parte di ei PlayStation Studios ??

PlayStation Studios ha annunciato l'acquisizione di Housemarque, la software house finlandese con cui ha lavorato in esclusiva per anni. Lo studio scandinavo ha appena sfornato Returnal per PS5, ultim ...