Papa Francesco | in che modo Pietro e Paolo furono liberati da Gesù?

Città del Vaticano, 29 giu 10:21 -, durante l'omelia per celerare i Santi Pietro e Paolo, ha parlato della vita dei due Apostoli per spiegarne il percorso di...Città del Vaticano, 29 giu 10:28 -, ha chiuso la sua omelia per le celebrazioni dei Santi Pietro e Paolo, invitando tutti a lasciarsi "liberare da Gesù", per..."Una Chiesa libera è una Chiesa credibile". Lo ha detto Papa Francesco durante l'omelia pronunciata nella Basilica vaticana per la ..."Siamo chiamati a essere liberi da un'osservanza religiosa che ci rende rigidi e inflessibili; liberi dai legami ambigui col potere e dalla paura di essere incompresi e attaccati" dice il Santo Padre ...