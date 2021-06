Nel 2031 è attesa una cometa gigante (Di martedì 29 giugno 2021) Illustrazione di come potrebbe essere la cometa UN271 nel Sistema solare esterno (immagine: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva)Alla fine degli anni Novanta, la cometa Hale-Bopp aveva illuminato il cielo terrestre per ben 18 mesi, superando ogni record in quanto a permanenza nell’orbita terrestre, ampiezza e luminosità. Con un diametro di 60 chilometri, infatti, a lei è spettato il primato della cometa più grande e luminosa del Sistema solare, per lo meno fino a qualche giorno fa. Adesso però c’è una nuova contendente: gli astronomi della Penn State University, in Pennsylvania, hanno appena scoperto 2014 UN271, una nuova cometa ... Leggi su wired (Di martedì 29 giugno 2021) Illustrazione di come potrebbe essere laUN271 nel Sistema solare esterno (immagine: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva)Alla fine degli anni Novanta, laHale-Bopp aveva illuminato il cielo terrestre per ben 18 mesi, superando ogni record in quanto a permanenza nell’orbita terrestre, ampiezza e luminosità. Con un diametro di 60 chilometri, infatti, a lei è spettato il primato dellapiù grande e luminosa del Sistema solare, per lo meno fino a qualche giorno fa. Adesso però c’è una nuova contendente: gli astronomi della Penn State University, in Pennsylvania, hanno appena scoperto 2014 UN271, una nuova...

