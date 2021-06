Megan Fox: i suoi figli irrompono durante l'intervista in tv, tra le risate (VIDEO) (Di martedì 29 giugno 2021) I figli di Megan Fox sono apparsi sullo sfondo mentre la loro mamma rilasciava un'intervista a Today per promuovere il suo ultimo film, Till Death. Megan Fox si è ritrovata a fare i conti con qualche interruzione inaspettata durante una sua recente intervista, per via dei suoi figli che sono apparsi più volte sullo sfondo mentre l'attrice rispondeva alle domande. Questa settimana, Megan Fox è stata ospite dello show di Today per promuovere il suo ultimo film, Till Death. La sua intervista ha calamitato l'interesse di un ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 giugno 2021) IdiFox sono apparsi sullo sfondo mentre la loro mamma rilasciava un'a Today per promuovere il suo ultimo film, Till Death.Fox si è ritrovata a fare i conti con qualche interruzione inaspettatauna sua recente, per via deiche sono apparsi più volte sullo sfondo mentre l'attrice rispondeva alle domande. Questa settimana,Fox è stata ospite dello show di Today per promuovere il suo ultimo film, Till Death. La suaha calamitato l'interesse di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Megan Fox I figli di Megan Fox hanno adorabilmente rubato l'attenzione durante una video intervista dell'attrice I veri protagonisti dell'ultima intervista a distanza di Megan Fox sono stati i suoi figli! Noah , 8 anni, Bodhi , 7 anni, e Journey , 4 anni, nati dalla relazione con l'ex Brian Austin Green, hanno adorabilmente rubato l'attenzione mentre la famosa mamma ...

Megan Fox, tutto l'orgoglio di essere bisex ("da due decenni") Giugno è il Pride Month , il mese in cui si celebra da anni, in tutto il mondo, la libertà di amare in qualunque sfumatura, senza barriere e stereotipi di sorta. Quest'anno anche Megan Fox ha voluto festeggiarlo. " Indosso la B di LGBTQIA da ormai due decenni ", ha scritto fiera l'attrice, su Instagram, a corredo di una foto in cui sfoggia unghie "arcobaleno". Meghan aveva ...

