M5S: Della Vedova, 'Conte esiste grazie a Grillo, tema vero è sostegno a Draghi' (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Ho conosciuto e combattuto il Movimento 5 Stelle vero, quello che ha sfondato elettoralmente con la rivoluzione violenta, populista e antipolitica di Grillo. Sono stato tra i pochi che hanno cercato di dire no alla riforma costituzionale e al brutale taglio dei parlamentari. Ho combattuto Conte dall'opposizione, anche a differenza Della Lega che lo ha avuto premier per un anno. Per questo trovo che Conte sia fuori misura nel suo distinguersi da Grillo: Conte esiste perché è esistito quel M5S”. Lo ha detto a SkyTg24 il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Ho conosciuto e combattuto il Movimento 5 Stelle, quello che ha sfondato elettoralmente con la rivoluzione violenta, populista e antipolitica di. Sono stato tra i pochi che hanno cercato di dire no alla riforma costituzionale e al brutale taglio dei parlamentari. Ho combattutodall'opposizione, anche a differenzaLega che lo ha avuto premier per un anno. Per questo trovo chesia fuori misura nel suo distinguersi daperché è esistito quel M5S”. Lo ha detto a SkyTg24 il ...

Advertising

Adnkronos : #DiBattista: 'Fino a che il #M5S sosterrà un governo dei potenti, io sarò dall'altra parte della barricata'. - a_padellaro : Se il tanto disprezzato (da costoro) avvocato di Volturara Appula non riuscisse a prendere saldamente nelle sue man… - baffone5stelle : Con 364 voti favorevoli, la Camera ha approvato in prima lettura la mia proposta di legge #M5S di riforma del setto… - anne793055412 : RT @Libero_official: Prosegue il compromesso tra #Conte e #Grillo sul 'nuovo' #M5s: tra i punti da chiarire anche a chi affidare il ruolo d… - anne793055412 : RT @Libero_official: '#Grillo stravede per questa ragazza'. Chi è Nina Monti, la giovane cantautrice al centro della lite tra #Conte e il f… -