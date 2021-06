M5S: ‘basta, per me è finita’, chat eletti in subbuglio dopo il ‘vaffa’ di Grillo a Conte (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Esplodono le chat 5 Stelle dopo la rottura, via blog, tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. “Ragazzi per me è finita, chiuso, siamo alla follia”, scrive il deputato Roberto Rossini, secondo quanto apprende l’Adnkronos. dopo il post del garante pentastellato la tensione sale alle stelle. La deputata Valentina Corneli chiede di convocare una riunione urgente già in serata per fare il punto della situazione. “Anche domani pomeriggio dopo l’aula, in presenza”, dice Stefano Buffagni, ex viceministro dello Sviluppo economico. “Domani è tardi. Se non si fa subito ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Esplodono le5 Stellela rottura, via blog, tra Beppee Giuseppe. “Ragazzi per me è finita, chiuso, siamo alla follia”, scrive il deputato Roberto Rossini, secondo quanto apprende l’Adnkronos.il post del garante pentastellato la tensione sale alle stelle. La deputata Valentina Corneli chiede di convocare una riunione urgente già in serata per fare il punto della situazione. “Anche domani pomeriggiol’aula, in presenza”, dice Stefano Buffagni, ex viceministro dello Sviluppo economico. “Domani è tardi. Se non si fa subito ...

