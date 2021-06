LIVE Svezia-Ucraina 0-1, Europei 2021 in DIRETTA: la sblocca Zinchenko al 27?! (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31? Yarmolenko arriva a concludere con il destro in area sugli sviluppi di una palla inattiva, pallone alto. 30? Esultanza velatamente polemica di Oleksandr Zinchenko con il centrocampista del Manchester City che è andato a zittire tutti davanti alla telecamera con il dito davanti alla bocca dopo le critiche ricevute in patria per vie delle prime uscite deludenti a Euro 2020. 29? Prova subito a reagire la Svezia, punizione di Larsson messa in angolo da Bushchan. 28? Parte tutto dai piedi di Shaparenko che effettua un’ottima apertura per Karavaev sulla destra, tocco per Yarmolenko ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Yarmolenko arriva a concludere con il destro in area sugli sviluppi di una palla inattiva, pallone alto. 30? Esultanza velatamente polemica di Oleksandrcon il centrocampista del Manchester City che è andato a zittire tutti davanti alla telecamera con il dito davanti alla bocca dopo le critiche ricevute in patria per vie delle prime uscite deludenti a Euro 2020. 29? Prova subito a reagire la, punizione di Larsson messa in angolo da Bushchan. 28? Parte tutto dai piedi di Shaparenko che effettua un’ottima apertura per Karavaev sulla destra, tocco per Yarmolenko ...

