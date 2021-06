LIVE Inghilterra-Germania, Europei 2021 in DIRETTA: le formazioni ufficiali. Southgate cambia modulo, Low punta su Werner (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 Ecco le formazioni ufficiali.Inghilterra (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Philips, Shaw; Saka, Kane, Sterling. Ct: Southgate.Germania (3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Müller, Havertz; Werner. Ct: Löw. 17.00 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Germania, partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei di calcio ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.05 Ecco le(3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Philips, Shaw; Saka, Kane, Sterling. Ct:(3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Müller, Havertz;. Ct: Löw. 17.00 Buon pomeriggio e benvenuti alladi, partita valevole per gli ottavi di finale deglidi calcio ...

Advertising

sportli26181512 : Inghilterra-Germania LIVE, formazioni ufficiali: Kane contro Muller, gioca Gosens: Avanti con l programma degli ott… - cmdotcom : #InghilterraGermania LIVE alle 18, formazioni ufficiali: Kane contro Muller, gioca Gosens - InterSupporters : VUOI ESSERE ANCHE TU UN UOMO SPOGLIATOIO? Vieni in live per tutte le news dal mondo Inter e per seguire insieme a n… - blab_live : #Euro2020, #InghilterraGermania #ENGGER #Inghilterra #Germania ennesimo atto della sfida infinita! Probabili forma… - gilnar76 : DIRETTA LIVE INGHILTERRA-GERMANIA EURO2020. LOCATELLI DOVE VA? #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -