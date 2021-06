JJ Abrams produrrà una serie sul personaggio dei fumetti Madame Xanadu

(Di martedì 29 giugno 2021) Questo nuovo lavoro del genio che ha creato Lost rientrerà in un universo più ampio legato alla Justice League Dark. La sceneggiatura porterà la firma di Angela Robinson, acclamata per The L Word e True Blood È appena stato annunciato che J.J.sarà impegnato nella realizzazione di un nuovo adattamento seriale deiDc Comics incentrato su, conosciuta anche comeX. Sarà proprio quest’ultimo il titolo prodotto dalla Bad Robots del regista per la piattaforma di streaming americana Hbo Max. A scrivere la sceneggiatura degli episodi è stata chiamata Angela Robinson, ...

