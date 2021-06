Il potere dei social: débâcle francese a Euro 2020 e i Maneskin tornano in tendenza (Di martedì 29 giugno 2021) Ogni italiano appassionato di calcio nella serata di ieri, 28 giugno, era probabilmente davanti alla televisione, ma non patriotticamente per gli Azzurri di mister Mancini, bensì per vedere la squadra considerata favorita per la vittoria finale ad Euro 2020, ossia la Francia. Quindi restiamo in tema dicendo che si è trattato di una vera e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 giugno 2021) Ogni italiano appassionato di calcio nella serata di ieri, 28 giugno, era probabilmente davanti alla televisione, ma non patriotticamente per gli Azzurri di mister Mancini, bensì per vedere la squadra considerata favorita per la vittoria finale ad, ossia la Francia. Quindi restiamo in tema dicendo che si è trattato di una vera e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

rubio_chef : L’occupante sionista suprematista ebraico???? può usare tutte le armi di cui dispone per soddisfare la sua innata set… - _mdellep_ : La lobby dei pedofili può pagare tutti. Anche la suprema corte finlandese. Avete anche notato la discriminazione cu… - borrillo62 : RT @sebmes: Se Grillo dice no al referendum dimostra di temere il giudizio dei militanti. Se dice sì, e vince Conte, lui dovrà cedere ogni… - overdosediamore : questo era uno dei cartelloni che portai alla manifestazione BLM a Milano, come potete vedere ci sono nomi stranier… - Rossana44792035 : RT @sebmes: Se Grillo dice no al referendum dimostra di temere il giudizio dei militanti. Se dice sì, e vince Conte, lui dovrà cedere ogni… -