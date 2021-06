Il Messico ha ribadito che i bitcoin non sono considerabili moneta (Di martedì 29 giugno 2021) Il Messico bandisce i bitcoin. La direzione opposta a quella presa recentemente da un altro paese dell’America Centrale, El Salvador. Le autorità finanziarie del paese hanno annunciato che le criptovalute sono vietate in Messico dopo che Banco Azteca – banca che opera in Messico – ha annunciato di stare lavorando per attirare le criptovalute. Anche la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e Banxico, autorità monetaria nazionale nonché prestatore di ultima istanza del paese, hanno espresso le loro perplessità avvertendo rispetto ai rischi dell’utilizzo del bitcoin ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 giugno 2021) Ilbandisce i. La direzione opposta a quella presa recentemente da un altro paese dell’America Centrale, El Salvador. Le autorità finanziarie del paese hanno annunciato che le criptovalutevietate indopo che Banco Azteca – banca che opera in– ha annunciato di stare lavorando per attirare le criptovalute. Anche la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e Banxico, autoritària nazionale nonché prestatore di ultima istanza del paese, hanno espresso le loro perplessità avvertendo rispetto ai rischi dell’utilizzo del...

