Guardare oltre la pandemia e trovare cure per malattie gravi (Di martedì 29 giugno 2021) Patologie rare, tumori, malattie autoimmuni e infettive. Affliggono milioni di persone e mettono a repentaglio la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. L'Italia deve andare oltre la pandemia e iniziare a programmare. Grazie a terapie avanzate, altamente innovative,, si ha maggiore prospettiva di guarire con un intervento one shot come le positive esperienze di Car T per i tumori. Le cure innovative hanno costi alti e per renderle sostenibili c'è la proposta di riqualificare le spese correnti a spese di investimento. Il ministero della Salute e il Mef ci stanno lavorando. Il traguardo fissato come primo arrivo ...

