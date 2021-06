Guai per Ancelotti con il fisco spagnolo: chiesto oltre un milione di euro (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Carlo Ancelotti al ritorno sulla panchina del Real Madrid. L'ex allenatore del Napoli è entrato nella lista degli inadempienti, pubblicata lunedì dall'Agenzia delle Entrate spagnola. Secondo il fisco, l'allenatore di Reggiolo non avrebbe dichiarato correttamente i suoi guadagni provenienti dal Real Madrid e dai diritti d'immagine, nonostante abbia risieduto in Spagna dal 2013 al 2015. Il fisco ha chiesto al Real Madrid di sequestrargli lo stipendio in modo da poter recuperare la maxi cifra che Ancelotti ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Carloal ritorno sulla panchina del Real Madrid. L'ex allenatore del Napoli è entrato nella lista degli inadempienti, pubblicata lunedì dall'Agenzia delle Entrate spagnola. Secondo il, l'allenatore di Reggiolo non avrebbe dichiarato correttamente i suoi guadagni provenienti dal Real Madrid e dai diritti d'immagine, nonostante abbia risieduto in Spagna dal 2013 al 2015. Ilhaal Real Madrid di sequestrargli lo stipendio in modo da poter recuperare la maxi cifra che...

