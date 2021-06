Good Omens 2: la seconda stagione arriva su Amazon Prime Video (Di martedì 29 giugno 2021) Good Omens è una serie originale Amazon Prime Video ispirata all’omonimo libro di Neil Gaiman e Terry Pratchett. La prima stagione, uscita nel 2019, conta 6 episodi di circa 50 minuti. A distanza di quasi due anni, Amazon Prime Video annuncia l’arrivo di Good Omens 2. La serie è una commedia fantastica con protagonisti un demone e un angelo, Crowley e Aziraphale, che si conoscono fin dai tempi della Creazione. Ai giorni nostri è prevista un’Apocalisse sulla Terra. La fine del mondo, preannunciata da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 giugno 2021)è una serie originaleispirata all’omonimo libro di Neil Gaiman e Terry Pratchett. La prima, uscita nel 2019, conta 6 episodi di circa 50 minuti. A distanza di quasi due anni,annuncia l’arrivo di2. La serie è una commedia fantastica con protagonisti un demone e un angelo, Crowley e Aziraphale, che si conoscono fin dai tempi della Creazione. Ai giorni nostri è prevista un’Apocalisse sulla Terra. La fine del mondo, preannunciata da ...

Advertising

team_world : Annunciata la seconda stagione di #GoodOmens prossimamente su #PrimeVideo - Angel221b : Dopo 3 anni abbiamo avuto la S2 di Good Omens ...si avete capito bene sto sperando in una S5 di Sherlock Si sono d… - azicrowace : RT @wildrouche: Seconda stagione di Good Omens - buckybvarnes : pensando al fatto che avremo una s2 di good omens perché ancora non ci credo - pasclispunk : RT @pyhsweet: GOOD OMENS VAI VOLTE EU TO INDTAENTANDO -