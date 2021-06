G20 | a Matera riunione dei ministri degli Esteri Di Maio | Multilateralismo necessario

(Di martedì 29 giugno 2021) Il rilancio della cooperazione multilaterale come chiave nella lotta alla pandemia ed al cambiamento climatico, e per uno sviluppo sostenibile e rivolto anche ai Paesi più vulnerabili: è questo il cuore della strategia italiana per il G20, in corso oggi a. Con un focus particolare su Africa e sicurezza alimentare, perché "per ricostruire insieme e meglio non dobbiamo lasciare nessuno indietro", ha sottolineato il ministro Luigi Di, che nella città dei sassi fa da padrone di casa e che ieri sera ha accolto le delegazioni al Castello Svevo di Bari. Di...

Di Maio presiede l'incontro con i colleghi dei Paesi più industrializzati per il rilancio della cooperazione multilaterale come chiave nella lotta alla pandemia e al cambiamento ...... i ministri e le delegazioni nella passeggiata da Palazzo Lanfranchi ai Sassi e in serata, verso le 20,30, è in programma un evento di saluto ai ministri del. Il centro storico diè stato ...Al via oggi, a Matera, la ministeriale Esteri e Sviluppo del G20. Ad aprire i lavori, il ministro Luigi di Maio che ha ricordato che "il 2021 è un anno cruciale per rilanciare la cooperazione internaz ...«La pandemia ha messo in luce la necessità di una risposta internazionale a emergenze che trascendono i confini nazionali. Il multilateralismo e la cooperazione sono fondamentali per rispondere alle s ...