Dopo le galline dello spot, un ruolo decisamente più strutturato (Di martedì 29 giugno 2021) Sono passati quasi quarant’anni dall’ultimo duplice omicidio commesso dal fantomatico Mostro di Firenze, ma il mistero legato alla sua vera identità non cessa di affascinare scrittori, giornalisti e ora anche produttori televisivi. E infatti, le vicende che hanno insanguinato i paraggi attorno al capoluogo toscano, diventeranno una miniserie prodotta da Studio Canal: protagonista Antonio Banderas. Antonio Banderas, 60 anni di amori e film guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 29 giugno 2021) Sono passati quasi quarant’anni dall’ultimo duplice omicidio commesso dal fantomatico Mostro di Firenze, ma il mistero legato alla sua vera identità non cessa di affascinare scrittori, giornalisti e ora anche produttori televisivi. E infatti, le vicende che hanno insanguinato i paraggi attorno al capoluogo toscano, diventeranno una miniserie prodotta da Studio Canal: protagonista Antonio Banderas. Antonio Banderas, 60 anni di amori e film guarda le foto ...

kekko_molise87 : @Massimo95541037 @CoppiAlessio @adryjimbo @jobettone @realvarriale @sscnapoli Non é il mio caso perché vivo a Torin… - Massimo95541037 : @kekko_molise87 @adryjimbo @CoppiAlessio @jobettone @realvarriale @sscnapoli No ho detto ti rispondo dopo che hai d… - valentynadf83 : La genia this morning : ' Cià Che faccio un dolce per la cola' la medesima sempre 5 minuti dopo : ' Eh ma non ho il… - RobertoArduini1 : RT @VArchitetto: #ilunatici E dopo la Signora degli Uccelli abbiamo la Signora delle Galline..... Eccola che si infrasca...... ?????????? https:… - VArchitetto : #ilunatici E dopo la Signora degli Uccelli abbiamo la Signora delle Galline..... Eccola che si infrasca...... ?????????? -