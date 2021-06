De Boer | “Allenare l’Olanda è stato un onore | ma non ho raggiunto gli obiettivi”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 29 giugno 2021) Frank Denon è più il commissario tecnico del. La decisione è stata presa dallo stesso tecnico olandese, ex Inter, che ha fallito l’obiettivo minimo fissato con la Federazione per questo Europeo, ovvero i quarti di finale: “In attesa della valutazione della Federazione ho deciso di non continuare come allenatore della nazionale. L’obiettivo non è, questo è chiaro. Quando mi èproposto di diventare allenatore della nazionale nel 2020, ho pensato che fosse une una sfida, ma ero anche consapevole della pressione che sarebbe venuta su di me da quel ...