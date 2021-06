Da “Conte elevato” ai quattro mesi di trattative per rifondare il Movimento: tutte le tappe del rapporto tra Beppe Grillo e l’ex premier (Di martedì 29 giugno 2021) quattro mesi. Sono quelli che passano dall’incontro all’hotel Forum, dove Beppe Grillo aveva chiesto ufficialmente a Giuseppe Conte di prendere in mano i destini del Movimento 5 stelle, allo strappo sancito dal fondatore con il discorso tenuto ai parlamentari. quattro mesi, sedici settimane in cui l’ex premier ha lavorato a un nuovo statuto, nuove regole per quello che doveva diventare il suo Movimento. Un periodo leggermente più lungo rispetto a quello preventivato, fatto di studio e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021). Sono quelli che passano dall’incontro all’hotel Forum, doveaveva chiesto ufficialmente a Giuseppedi prendere in mano i destini del5 stelle, allo strappo sancito dal fondatore con il discorso tenuto ai parlamentari., sedici settimane in cuiha lavorato a un nuovo statuto, nuove regole per quello che doveva diventare il suo. Un periodo leggermente più lungo rispetto a quello preventivato, fatto di studio e ...

