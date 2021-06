Covid, in Abruzzo nelle ultime 24 ore si è registrato un solo positivo e nessun decesso (Di martedì 29 giugno 2021) L'Aquila - E’ pari a 1 (di 56 anni della provincia di Teramo) l’incremento dei nuovi casi positivi al Covid registrato oggi in Abruzzo, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 74762. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71257 dimessi/guariti (+37 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 993 (-32 rispetto a ieri). 26 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 29 giugno 2021) L'Aquila - E’ pari a 1 (di 56 anni della provincia di Teramo) l’incremento dei nuovi casi positivi aloggi in, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 74762. Il bilancio dei pazienti deceduti non registranuovo caso e resta fermo a 2512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71257 dimessi/guariti (+37 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 993 (-32 rispetto a ieri). 26 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area ...

