Cottarelli: «Interspac? Possiamo aiutare il club nerazzurro in due modi, ecco quali» (Di martedì 29 giugno 2021) Nel corso di un’intervista odierna in radio, Carlo Cottarelli è tornato a parlare del progetto di Interspac Intervistato oggi da Radio 24, l’economista e tifoso nerazzurro Carlo Cottarelli è tornato a parlare di Interspac, il progetto di azionariato popolare proprio da lui ideato. L’economista ha parlato delle prime indiscrezioni che giungono dai piani alti del club: «Fin dall’inizio abbiamo informato la società Inter e stanno a vedere cosa succede: non c’è stata una reazione negativa, mentre due anni fa non c’era interesse. La società sta guardare, è importante che i tifosi rispondano: ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Nel corso di un’intervista odierna in radio, Carloè tornato a parlare del progetto diIntervistato oggi da Radio 24, l’economista e tifosoCarloè tornato a parlare di, il progetto di azionariato popolare proprio da lui ideato. L’economista ha parlato delle prime indiscrezioni che giungono dai piani alti del: «Fin dall’inizio abbiamo informato la società Inter e stanno a vedere cosa succede: non c’è stata una reazione negativa, mentre due anni fa non c’era interesse. La società sta guardare, è importante che i tifosi rispondano: ...

