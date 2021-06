Bonus centri estivi 2021: a chi spetta, come richiederlo, importi e incompatibilità (Di martedì 29 giugno 2021) Buone notizie per le giovani famiglie con figli conviventi minori di anni 14: l’Inps ha rilasciato nuove indicazioni circa i requisiti, le modalità per fare domanda e le incompatibilità del Bonus centri estivi 2021. L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, modificato in sede di conversione dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, prevede infatti al comma 6 la possibilità di fruire di uno o più Bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia, ... Leggi su leggioggi (Di martedì 29 giugno 2021) Buone notizie per le giovani famiglie con figli conviventi minori di anni 14: l’Inps ha rilasciato nuove indicazioni circa i requisiti, le modalità per fare domanda e ledel. L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo, n. 30, modificato in sede di conversione dalla legge 6 maggio, n. 61, prevede infatti al comma 6 la possibilità di fruire di uno o piùper servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione aie ai servizi integrativi per l’infanzia, ...

Advertising

FBusbani : RT @Teleconsulspa: Bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia: istruzioni - Teleconsulspa : Bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia: istruzioni… - DottrinaLavoro : INPS: COVID-19 – Bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia - LavoroFisco : Bonus iscrizione centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia: domande entro il 15 luglio 2021 - occhio_notizie : #Bonus centri estivi 2021: importi, esclusi e scadenza domanda -