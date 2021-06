Barty parte piano | la regina è fragile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Barty parte

Tiscali.it

A quel punto del match, con il tetto del Centre Court chiuso per prevenire la pioggia imminente,non solo non è stata incisiva con la 'prima' di servizio ma ha consegnato le "seconde" allo ...... sui due campi principali, Alexander Zverev che è in vantaggio per 6 - 4 6 - 3 su Tallon Griekspoor (siamo già nellabassa del tabellone) e la numero 1 Wta Ashleigh, che è 6 - 1 (e 2 - 2 ...La diretta della seconda giornata dei Championships. 7 gli italiani: Trevisan, Mager, Paolini, Musetti, Caruso. Esordio per Medvedev e Serena Williams. Occhio a Kyrgios-Humbert e Andreescu-Cornet ...Tennis | Featured, Wimbledon | A. Barty b. C. Suarez Navarro 6-1 6-7(1) 6-1 C'è l'esordio vittorioso della numero 1 del seeding, c'è da analizzare un secondo set che può avere nella ...