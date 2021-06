Amore e odio, il calcio secondo Luis Enrique. Zero compromessi, molti rischi e qualche dogma: vangelo del ct ‘Triste, solitario y final’ (Di martedì 29 giugno 2021) La telecamera indugia da qualche secondo sull’uomo seduto in panchina. Anche perché la scena assume improvvisamente tratti surreali. Fermo immobile al centro dello schermo c’è Luis Enrique. Ha le gambe incrociate e il corpo fasciato da una camicia bianca. Ma ha soprattutto la testa inclinata verso il basso, come a puntare il terreno. Eppure nessuno riesce a scorgere la sua faccia. Perché fra le mani stringe una bottiglietta di acqua vuota. E se la porta sulla fronte per coprirsi gli occhi. È un gesto ingenuo, quasi fanciullesco. Ma serve a nascondere una visione orrorosa. qualche metro più il là la Croazia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) La telecamera indugia dasull’uomo seduto in panchina. Anche perché la scena assume improvvisamente tratti surreali. Fermo immobile al centro dello schermo c’è. Ha le gambe incrociate e il corpo fasciato da una camicia bianca. Ma ha soprattutto la testa inclinata verso il basso, come a puntare il terreno. Eppure nessuno riesce a scorgere la sua faccia. Perché fra le mani stringe una bottiglietta di acqua vuota. E se la porta sulla fronte per coprirsi gli occhi. È un gesto ingenuo, quasi fanciullesco. Ma serve a nascondere una visione orrorosa.metro più il là la Croazia ...

MichaelGiulian2 : RT @meryanne61: La lotta, fra amore e odio è perenne. - Vale22046 : RT @meryanne61: La lotta, fra amore e odio è perenne. - Osvaldo73238685 : @confundustria Non narrare ,oh Vate, del coniglio inetto quanta solidarietà pelosa x VOTI voglia raccattare... Illu… - laradibonito : RT @Iperborea_: Vi giuro, ho le mani spellate e non ho più fiato in gola, sto esultando più per la Svizzera che per l'Italia, è proprio ver… - Yogaolic : RT @napolicittametr: Metronapoli - Cinema, Barbara Bouchet: “Con Tarantino è odio e amore” -