A tu per tu con l’attore italo-inglese Vincent Riotta (Di martedì 29 giugno 2021) Attore di calibro internazionale, protagonista in televisione e al cinema, recentemente ha vinto il premio “Vincenzo Crocitti” ROMA – Vincent Riotta é uno di quei personaggi che non hanno bisogno di presentazioni. Nato a Londra da genitori italiani, formatosi alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra, é un attore di calibro internazionale. Protagonista sul piccolo e sul grande schermo, ha lavorato con registi di fama mondiale come Ron Howard, John Madden, Tom Tykwer e Billie August per citarne alcuni. Recentemente ha ricevuto il premio Vincenzo Crocitti, come “Attore Internazionale alla Carriera Cinematografica. Vincent ... Leggi su lopinionista (Di martedì 29 giugno 2021) Attore di calibro internazionale, protagonista in televisione e al cinema, recentemente ha vinto il premio “Vincenzo Crocitti” ROMA –é uno di quei personaggi che non hanno bisogno di presentazioni. Nato a Londra da genitori italiani, formatosi alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra, é un attore di calibro internazionale. Protagonista sul piccolo e sul grande schermo, ha lavorato con registi di fama mondiale come Ron Howard, John Madden, Tom Tykwer e Billie August per citarne alcuni. Recentemente ha ricevuto il premio Vincenzo Crocitti, come “Attore Internazionale alla Carriera Cinematografica....

Advertising

Giorgiolaporta : C'è un solo modo per non aderire alla campagna del #BlackLivesMatter ed è restando in piedi, con la schiena dritta… - SusannaCeccardi : Il Ministro Lamorgese si svegli e inizi ad adottare tutte le misure necessarie per contenere il fenomeno migratorio… - Pontifex_it : Chiediamo al Signore, per intercessione dei #SantiPietroePaolo, che ci aiuti ad aprirci alla sua grazia, per poter… - Skelter_65 : RT @massimo4951: SORRISO cagnolina simil labrodor di 2 mesi e mezzo è stata ritrovata abbandonata con i suoi fratellini in una cassetta… - ValerioTi75 : RT @ElisaCuccolo: Adozione del ?? per Jack! ?? Ha 2 Mesi, è Cieco ma Autosufficiente! Gli Animali Non Soffrono La Disabilità, Continuano A V… -