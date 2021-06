A Gessa-Pusceddu il Rally Parco Geominerario

(Di martedì 29 giugno 2021) Vittoria sulle strade di casa per Marinoe Salvatore, che grazie ad una prestazione full-attack vincono la terza edizione del-Dune di Piscinas. La gara disputata sui bollenti asfalti attorno ad Arbus e Guspini era valida come primo round del CRZ 9 e come Trofeo Aci Delegazione Sardegna. Solamente 36 gli

advertisement Marinoe Salvatorehanno conquistato anche l'ambito Trofeo Dune e Miniere, consegnato dal Presidente del Parco Geominerario On. Tarcisio Agus. E' stata una gara ...Marinoe Salvatorehanno conquistato anche l'ambito Trofeo Dune e Miniere, consegnato dal presidente del Parco Geominerario on. Tarcisio Agus. E' stata una gara fantastica! Questo è il ...Il pilota di casa ha battuto Diomedi nel rally del Guspinese Con Tomasso alla fine tre Skoda Fabia ai primi tre posti ...Una gara, sintetizzata in alcuni scatti, che ha anche lo scopo dichiarato di unire l’amore per lo sport alla promozione del territorio ...