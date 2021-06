Windows 11: l'aggiornamento gratuito per i PC con Windows 10 arriverà solo nel 2022 (Di lunedì 28 giugno 2021) La nuova versione di Windows debutterà a fine 2021, ma solo preinstallato sui nuovi PC in vendita. Chi ha già un PC attivo con Windows 10, dovrà aspettare i primi mesi del 2022 per l’aggiornamento.... Leggi su dday (Di lunedì 28 giugno 2021) La nuova versione didebutterà a fine 2021, mapreinstallato sui nuovi PC in vendita. Chi ha già un PC attivo con10, dovrà aspettare i primi mesi delper l’....

Advertising

Digital_Day : Non vedete l'ora di aggiornare il vostro PC a Windows 11? Mettetevi comodi: l'aggiornamento per Windows 10 arriverà… - Caiuzx : RT @Multiplayerit: Windows 11, aggiornamento gratuito disponibile all'inizio del 2022 - arshtweetbot : RT @CeotechI: Accordo ASUS - Microsoft per l’aggiornamento a Windows 11... - #asus #asusitalia #asuszenfone #asuslaptop #windows11 #windows… - Asgard_Hydra : Windows 11, aggiornamento gratuito disponibile all'inizio del 2022 - - Asgard_Hydra : Windows 11: l'aggiornamento gratuito per Windows 10 arriverà nel 2022 - -