Tuono Pettinato | il ringraziamento dei genitori a chi si è unito al dolore per la sua scomparsa

(Di lunedì 28 giugno 2021) La prematuradi Andrea Paggiaro, in arte, è avvenuta lo scorso 14 giugno 2021 all’età di 44 anni, dopo lunga e grave malattia. Come padre e madre di Andrea vogliamo ringraziare sentitamente tutti quelli che con affetto e partecipazione si sono uniti al nostro profondoper la perdita di un figlio tanto amato quanto sfortunato nella sua salute fisica, che comunque non gli aveva impedito di affermarsi nell’arte della fumettistica. Vogliamo ringraziare tutti gli amici di Andrea che hanno dato larga e sentita partecipazione alla sua, ricordando i momenti vissuti ...

Dopo Diana sottosopra di Kalina Muhova e Vacanze in scatola die Martina Sarritzu, Canicola presenta l'ottavo albo a fumetti della collana per l'infanzia " Dino Buzzati ". Anteprima ...... Alessandro Gennai, e alcuni altri consiglieri hanno ricordato l'ex consigliere comunale Massimo Bronzini e il famoso disegnatore Andrea Paggiaro in arte, scomparsi entrambi alcuni ...Arf! è da anni l’evento di riferimento del fumetto a Roma, una manifestazione che negli anni ha portato decine di migliaia di appassionati a vedere, oltre a innumerevoli incontri pubblici, mostre di g ...Come scomparire di Nicolas Robel è il nuovo volume della collana di fumetti di Canicola dedicata all’infanzia, in uscita in occasione di Bologna Children’s Book ...