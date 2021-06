Temptation Island, l’autrice fa un grosso spoiler: cambia tutto (Di lunedì 28 giugno 2021) Temptation Island ai blocchi di partenza. Ricomincia domani il viaggio nei sentimenti delle sei coppie coinvolte. Quest’anno sarà tutto diverso. Domani partirà il viaggio all’interno dei sentimenti delle sei coppie… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 giugno 2021)ai blocchi di partenza. Ricomincia domani il viaggio nei sentimenti delle sei coppie coinvolte. Quest’anno saràdiverso. Domani partirà il viaggio all’interno dei sentimenti delle sei coppie… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

cisko1927 : RT @AlessiadiPesaro: CHE PIZZA ?? Temptation Island: inconveniente interrompe le ! NON POTETE fare MENO dramma e PIÙ SESSO/TRADIMENTI! ?? htt… - psychup : Ero triste ma poi mi è venuto in mente che mercoledì inizia Temptation Island. - zazoomblog : “Non possiamo essere contenti”. Temptation Island 2021 a due giorni dal via scoppia il caso. Qualcosa non torna -… - zazoomblog : Temptation Island 9 terminate le riprese. Raffaella Mennoia: “È stata un’edizione particolare” - #Temptation… - hznll28 : RT @bagnotrash: Vivendo e sopportando questo caldo solo per le anticipazioni di Temptation Island grazie Maria #temptationisland https://t.… -