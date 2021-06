Salvini incastra Letta | Gli ho scritto un sms E lui

Advertising

ilgiornale : Il leader della Lega detta le condizioni: 'No a nuovi reati di opinioni e all'ideologia gender nelle scuole'. La cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini incastra

ilGiornale.it

ha voluto togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa, mettendo nel mirino il Movimento 5 Stelle e il Pd: " Se preferiscono continuare, nonostante anche l'appello del Papa, con l'ideologia,...A parte il fatto che qualsiasi dj teme come la peste il momento del twist perché non si... all'ultimo invece era Bastard"", rappa Jake La Furia) si mixa a tempo con ildel Papeete, ...Il leader della Lega detta le condizioni: "No a nuovi reati di opinioni e all'ideologia gender nelle scuole". La critica a M5S e Pd: "Usano gay, trans e lesbiche" ...Matteo Salvini difficilmente accetterà l’invito a candidarsi di persona come sindaco, ma probabilmente sarà in campo in queste elezioni amministrative per correre per un posto nel Consiglio Comunale M ...