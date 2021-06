Riscoprire emozioni e poesia immergendosi in un bosco bioenergetico | la proposta di Orticolario

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo mesi di lockdown e restrizioni non c’è nulla di meglio che riprendere il contatto con la natura. Per assorbirne la pace, la purezza, la forza, ma anche per farsi ispirare ed emozionare. Proprio per questa ragione, il prossimo sabato 3 luglio Orticolario propone “Sulle tue tracce”, un laboratorio di scrittura in cammino, alla scoperta di sé nella natura. Per ritrovare la poesia nascosta. Per (ri)trovarsi, riconoscersi e valorizzarsi, coltivare il senso di meraviglia e rendersi conto – in prima persona – di quanto sia importante prendersi cura della Terra.