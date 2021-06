Puglia, è tra le 10 spiagge più belle al mondo secondo il National Geographic (Di lunedì 28 giugno 2021) Tra le spiagge più belle del mondo secondo il National Geographic c'è la Baia delle Zagare in Puglia. La Baia delle Zagare si trova in provincia di Foggia ed è nota anche con il nome di Baia dei ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) Tra lepiùdelilc'è la Baia delle Zagare in. La Baia delle Zagare si trova in provincia di Foggia ed è nota anche con il nome di Baia dei ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Migranti, sbarco in pieno giorno tra bagnanti in Salento #migranti - hznll28 : RT @ultimenotizie: Il caldo africano avvolgerà il nostro Paese, con la colonnina di mercurio che potrà salire fino a 46 gradi in Sicilia. S… - OfeliaDiyoh : RT @ultimenotizie: Il caldo africano avvolgerà il nostro Paese, con la colonnina di mercurio che potrà salire fino a 46 gradi in Sicilia. S… - chicazzoseiAle : RT @ultimenotizie: Il caldo africano avvolgerà il nostro Paese, con la colonnina di mercurio che potrà salire fino a 46 gradi in Sicilia. S… - whatheelse : ma tra Tommaso e fra cosa è successo? Era da un po’ che Francesco non commentava ecc da quando sta in Puglia con l’… -