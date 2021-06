Perché vale la pena vedere School of Mafia (Di lunedì 28 giugno 2021) “I giovani registi italiani portano a Cannes un’Italia arcaica tutta da scoprire”. Il triste annuncio si legge in testa a un articolo uscito sulla Stampa: siamo pur sempre un paese fondato sul neorealismo. Cosa ci sarà da essere fieri, non si sa. Ma l’articolo non intendeva essere una critica. Piuttosto, una certificazione dei sani principi che la gioventù registica ancora coltiva. E dunque, chi rifà i “Comizi d’amore” di Pier Paolo Pasolini, che con il microfono in mano interrogava sulla verginità gli operai e le operaie fuori dalle fabbriche. Chi torna a Gioia Tauro, pur con un passaporto americano, e un film prodotto da Martin Scorsese nel curriculum. Chi va a frugare tra le leggende ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 giugno 2021) “I giovani registi italiani portano a Cannes un’Italia arcaica tutta da scoprire”. Il triste annuncio si legge in testa a un articolo uscito sulla Stampa: siamo pur sempre un paese fondato sul neorealismo. Cosa ci sarà da essere fieri, non si sa. Ma l’articolo non intendeva essere una critica. Piuttosto, una certificazione dei sani principi che la gioventù registica ancora coltiva. E dunque, chi rifà i “Comizi d’amore” di Pier Paolo Pasolini, che con il microfono in mano interrogava sulla verginità gli operai e le operaie fuori dalle fabbriche. Chi torna a Gioia Tauro, pur con un passaporto americano, e un film prodotto da Martin Scorsese nel curriculum. Chi va a frugare tra le leggende ...

