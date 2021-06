Milano, movida selvaggia in via Lecco: “Qui è il Far West ma il Comune non ci ascolta” (Di lunedì 28 giugno 2021) Schiamazzi notturni, rumori molesti, rifiuti, imbrattamenti, orde di persone che occupano le strade fino al mattino, locali in ogni angolo e zero posteggi. È la movida esasperata che sono costretti a vivere ogni notte i residenti di via Lecco, nella zona di Porta Venezia, in pieno centro a Milano. Notti insonni e caos continuo hanno portato i condomini della zona a riunirsi nel Comitato del Lazzaretto per chiedere alla amministrazione comunale di intervenire per governare una movida diventata per i residenti ingestibile, pericolosa e totalmente fuori controllo. “La situazione è iniziata a degenerare circa 5 anni fa”, ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) Schiamazzi notturni, rumori molesti, rifiuti, imbrattamenti, orde di persone che occupano le strade fino al mattino, locali in ogni angolo e zero posteggi. È laesasperata che sono costretti a vivere ogni notte i residenti di via, nella zona di Porta Venezia, in pieno centro a. Notti insonni e caos continuo hanno portato i condomini della zona a riunirsi nel Comitato del Lazzaretto per chiedere alla amministrazione comunale di intervenire per governare unadiventata per i residenti ingestibile, pericolosa e totalmente fuori controllo. “La situazione è iniziata a degenerare circa 5 anni fa”, ...

