Mascherine, De Luca continua a perseguitare i campani (Di lunedì 28 giugno 2021) Siamo all'assurdo è a dir poco, infatti, il 28 Giugno non c'è sarà l'obbligo d'indossare la mascherina all'aperto, ma il Presidente della Regione campania Vincenzo De Luca continua con la sua linea dura e "chiusurista" emanando una nuova ordinanza che prevede l'utilizzo della mascherina all'aperto per i cittadini campani. Autoritarismo sanitario Atteggiamento incomprensibile quello di De Luca, considerando che da oggi tutte le Regioni passano in zona bianca e decade l'obbligo di utilizzo delle Mascherine all'aperto. Inoltre, le nuove valutazioni del Cts potrebbero portare a un ...

matteosalvinimi : Mentre l’Italia finalmente da lunedì si libera dalle mascherine all’aperto, in Campania il signor De Luca vuole con… - HuffPostItalia : Salvini contro De Luca: 'Vuole continuare a imporre le mascherine. Lo dirò a Draghi' - Agenzia_Ansa : In Campania resta obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto 'in ogni situazione in cui non possa essere garant… - rtl1025 : ?? “Ieri a mezzanotte e un minuto ero in bici per #Milano e ci siamo fermati. Dal punto di vista del lavoro, aver to… - dalcais78 : RT @NicolaPorro: Non solo l’ordinanza con l’obbligo di mascherina all’aperto. Lo sceriffo De Luca impone altri limiti e per fine settembre… -