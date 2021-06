“Ma si vede tutto”. La settimana di Chiara Ferragni inizia nella doccia, con il lato b in bella mostra (Di lunedì 28 giugno 2021) Chiara Ferragni fa impazzire i fans mostrandosi senza veli su Instagram: la foto da infarto scattata sotto la doccia. Chiara Ferragni si lascia immortalare senza veli sotto la doccia pubblicando la foto su Instagram. Uno scatto mozzafiato quello dell’influencer più famoso d’Italia che ha condiviso la foto sul suo profilo sociale coprendo il fondoschiena. In pochi minuti, la foto è diventata virale e i fan sono letteralmente impazziti commentando e condividendo lo scatto in questione che, nel momento in cui scriviamo, ha già ottenuto più di 200mila like e tantissimi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021)fa impazzire i fansndosi senza veli su Instagram: la foto da infarto scattata sotto lasi lascia immortalare senza veli sotto lapubblicando la foto su Instagram. Uno scatto mozzafiato quello dell’influencer più famoso d’Italia che ha condiviso la foto sul suo profilo sociale coprendo il fondoschiena. In pochi minuti, la foto è diventata virale e i fan sono letteralmente impazziti commentando e condividendo lo scatto in questione che, nel momento in cui scriviamo, ha già ottenuto più di 200mila like e tantissimi ...

