LIVE Tour de France 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | 2? per i cinque fuggitivi Svelati glia azzurri per Tokyo

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.24 Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) si invola verso la conquista del GPM che gli garantirà la maa pois. 15.21 Mancano 1400 metri all’inizio del GPM della Côte de Cadoudal. 15.18 Ricordiamo i nomi dei: Jelle Wallays (Cofidis), Michael Schär (AG2R-Citroën), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Maxime Chevalier e Cyril Barthe (B&B-KTM). 15.15 Ecco la situazione in corsa: 101KM With just over 100km to go, we approach the 1st difficulty of the day. The breakaway group lead by 2’08” Alors qu’on ...