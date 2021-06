"Li abbattiamo come vitelli": secondini aguzzini a S. M. Capua Vetere (Di lunedì 28 giugno 2021) “Domate il bestiame”. “Li abbattiamo come vitelli”. “Spero che pigliano tante di quelle mazzate che domani li devo trovà tutti ammalati”. Quando gli inquirenti di Santa Maria Capua Vetere hanno iniziato ad indagare sul presunto pestaggio avvenuto il 6 aprile nel carcere della città campana, hanno sequestrato i cellulari degli agenti che si ritenevano essere coinvolti. E questi sono alcuni dei messaggi che si sono trovati a leggere. Parlavano così, gli agenti di polizia penitenziaria, quando - appena prima del 6 aprile, in seguito a una rivolta dei reclusi che erano in agitazione per le restrizioni dovute ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) “Domate il bestiame”. “Li”. “Spero che pigliano tante di quelle mazzate che domani li devo trovà tutti ammalati”. Quando gli inquirenti di Santa Mariahanno iniziato ad indagare sul presunto pestaggio avvenuto il 6 aprile nel carcere della città campana, hanno sequestrato i cellulari degli agenti che si ritenevano essere coinvolti. E questi sono alcuni dei messaggi che si sono trovati a leggere. Parlavano così, gli agenti di polizia penitenziaria, quando - appena prima del 6 aprile, in seguito a una rivolta dei reclusi che erano in agitazione per le restrizioni dovute ...

