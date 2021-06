Italia-Belgio, quando si gioca: data, orario e dove vederla in Tv (Di lunedì 28 giugno 2021) All’Italia toccano i numeri 1 al mondo, almeno così dice il Ranking Uefa. Il Belgio supera il Portogallo, sbatte fuori i campioni d’Europa in carica e anche Cristiano Ronaldo, per la prima volta a secco dall’inizio della competizione, e infatti senza i suoi gol il Portogallo non fa centro. Anche se a Siviglia i portoghesi sono stati i più pericolosi. Al Belgio, invece, è bastato un tiro in porta, quello di Thorgan Hazard. Il fratello, Eden, è uscito acciaccato, così come De Bruyne, entrambi da valutare per la sfida con l’Italia. Agli azzurri toccherà l’esame di maturità, quello definitivo. Non una prova banale superare i ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) All’toccano i numeri 1 al mondo, almeno così dice il Ranking Uefa. Ilsupera il Portogallo, sbatte fuori i campioni d’Europa in carica e anche Cristiano Ronaldo, per la prima volta a secco dall’inizio della competizione, e infatti senza i suoi gol il Portogallo non fa centro. Anche se a Siviglia i portoghesi sono stati i più pericolosi. Al, invece, è bastato un tiro in porta, quello di Thorgan Hazard. Il fratello, Eden, è uscito acciaccato, così come De Bruyne, entrambi da valutare per la sfida con l’. Agli azzurri toccherà l’esame di maturità, quello definitivo. Non una prova banale superare i ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? #Belgio ?? #Italia ?? Quarti di finale ?? Venerdì 2 luglio, ore 21 ?? Football Arena Munich ?? Monac… - GoalItalia : L'Italia nei quarti se la vedrà con il Belgio ????????? Appuntamento a Monaco di Baviera per il 2 luglio alle 21.00 ???? - GoalItalia : Quarti di finale. 2 luglio, ore 21.00. Belgio contro Italia. ???????? Pareri? ?? - Silvia_Mio86 : RT @TrxpQueej: Italia-Belgio, non sono per nulla preoccupata - AntonioCioffi91 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? #Belgio ?? #Italia ?? Quarti di finale ?? Venerdì 2 luglio, ore 21 ?? Football Arena Munich ?? Monaco di B… -