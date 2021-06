Industrie Chimiche Forestali | operatività sullo share buy-back

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) –ha comunicato di aver acquistato, dal 17 al 24 giugno 2021, complessive 5.205 azioni proprie (corrispondenti allo 0,071% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 6,942 euro per un controvalore complessivo pari a 36.134 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020. L’ammontare complessivo delle azioni proprie detenute daa seguito degli acquisti comunicati è di 348.975 azioni, pari al 4,746% del capitale sociale. Il ...

Industrie Chimiche Forestali ha comunicato di aver acquistato, dal 17 al 24 giugno 2021, complessive 5.205 azioni proprie (corrispondenti allo 0,071% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio ...